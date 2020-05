În Israel a început procesul de corupţie al prim-ministrului Benjamin Netanyahu Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca se prezinta ''cu capul sus'', intr-o scurta declaratie facuta la intrarea in Tribunalul din Ierusalim, unde duminica incepe procesul sau pentru coruptie, abuz de incredere si frauda. El a denuntat drept "ridicole" acuzatiile ce-i sunt aduse.



"Obiectivul este de a rasturna un prim-ministru puternic din tabara de dreapta si astfel de a inlatura dreapta de la putere pentru multi ani'', a mai spus Netanyahu, citat de Reuters, in declaratia televizata, inainte de a se prezenta in fata unui panel de trei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Israelului Benjamin Netanyahu a ajuns duminica la tribunalul din Ierusalim pentru procesul în care este acuzat de coruptie. El se declara nevinovat si îi acuza pe adversarii sai politici de încercarea de a-l elimina pri tot acest proces, scrie Reuters.Într-o…

- Benjamin Netanyahu a declarat ca se prezinta ''cu capul sus'', intr-o scurta declaratie facuta la intrarea in Tribunalul din Ierusalim, unde duminica incepe procesul sau pentru coruptie, abuz de incredere si frauda. El a denuntat drept "ridicole" acuzatiile ce-i sunt aduse. "Obiectivul este de a…

- Este o premiera in Israel . Primul ministru in funcție, Benjamin Netanyahu , se confrunta cu judecatorii, duminica, pentru a raspunde acuzațiilor de corupție din timpul mandatului sau. Dupa șaptesprezece luni de criza electorala in timpul carora și-a jucat „supraviețuirea politica”, Benjamin Netanyahu…

- In Israel incepe azi procesul in care premierul israelian, Benjamin Netanyahu, este judecat pentru fapte de corupție. Este pentru prima data in istoria țarii cand se intampla acest lucru, noteaza AFP. Pe de alta parte, instanța din Ierusalim a respins cererile premierul de a nu se prezenta la audiere,…

- Procesul pentru coruptie al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a fost amanat cu doua luni, a anuntat tribunalul din Ierusalim, invocand temerile de raspandire a noului coronavirus, informeaza AFP, DPA si Reuters, potrivit...

- Procesul pentru coruptie a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, care urma sa inceapa marti, a fost amanat cu doua luni, a anuntat tribunalul din Ierusalim, invocand temerile de raspandire a noului coronavirus, informeaza AFP, DPA si Reuters."Avand in vedere propagarea coronavirusului…

- Procesul de coruptie al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, care urma sa înceapa marti, a fost amânat cu doua luni, a anuntat tribunalul din Ierusalim, invocând temerile de raspândire a noului coronavirus, informeaza AFP, DPA si Reuters."Având în…

- Procesul pentru coruptie a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, care urma sa inceapa marti, a fost amanat cu doua luni, a anuntat tribunalul din Ierusalim, invocand temerile de raspandire a noului coronavirus, informeaza AFP, DPA si Reuters. "Avand in vedere propagarea coronavirusului…