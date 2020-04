Stiri pe aceeasi tema

- Au fost inregistrate 7.707 de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania, pana joi, 16 aprilie, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica, la ora 13.00. Sunt 491 cazuri noi și 387 decese. Pana miercuri, erau 7.216 de cazuri (337 noi) și 1.217 de persoane erau declarate vindecate.…

- Noi decese provocate de coronavirus in Romania.Deces 363Barbat, 61 ani din judetul Maramures.Prezentat pe data de 31.03.2020 la Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei, trimis in aceeasi zi pentru consult la Spitalul de Boli infectioase Baia Mare, de unde a fost trimis la Spitalul Judetean de Urgenta Baia…

- Numarul imbolnavirilor cu noul coronavirus a ajuns la 7.216 in Romania. Au fost raportate 337 cazuri noi, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica, miercuri, 15 aprilie, la ora 13.00. Au fost inregistrate 362 decese, iar peste 1000 de persoane au fost declarate vindecate. Comparativ,…

- Dupa ce pandemia de coronavirus a facut ravagii in toata lumea, in China situația arata mai bine. Astfel ca, pentru prima data din luna ianuarie nu a fost raportat niciun deces provocat de COVID-19 in ultimele 24 de ore.

- La nivel mondial au fost raportate pana miercuri dimineața peste 860.000 de cazuri de infectare cu coronavirus și 42.000 de decese. De asemenea, aproape 180.000 de persoane au fost declarate vindecate. Pe primul loc dupa numarul de cazuri se afla Statele Unite, unde au fost confirmate peste 188.000…

- Niciun caz nou nu a fost inregistrat in epicentrul initial al focarului, provincia Hubei, motiv pentru care autoritatile au decis sa ridice, incepand de astazi, masurile de carantina care i-au impiedicat pe locuitori sa paraseasca provincia timp de peste doua luni.Wuhan, capitala provinciei Hubei, va…

- Coreea de Sud a confirmat vineri un numar de 6.284 de cazuri de coronavirus si 196 de cazuri noi. De asemenea, au fost raportate inca sapte decese cauzate de virus, ajungand la un total de 42 de morti, anunța Reuters.Coreea de Sud a confirmat vineri un numar de 6.284 de cazuri de coronavirus…

- Treizeci si cinci de cazuri de gripa sunt internate, luni, in sputalele din judesul Sibi, 20 fiind la copii, a anuntat Directia de Sanatate Publica Sibiu. In colectivitati au fost raportate 94 cazuri de absenteism cu suspiciune de gripa.