În Iran, băuturile contrafăcute concurează cu coronavirusul Numarul persoanelor care și-au pierdut viața în Iran de la începutul lunii martie, din cauza bauturilor contrafacute, a ajuns la 180. Directorul Centrului pentru Situații de Urgența din provincia Fars, Javad Muradiyan, spune ca &"Situația a fost generata de informațiile publicate pe rețele de socializare potrivit carora alcoolul poate ține sub control coronavirusul&", relateaza Sabah, potrivit Rador.



Potrivit Agenției de Știri a Studenților din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

