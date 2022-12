In ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate de Politia Romana, au fost depistate 297 de persoane care erau disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata. Astfel, in intervalul 24-30 decembrie au fost depistate 234 de persoane disparute, dintre care 144 erau minori.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa…