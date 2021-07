Secretarul de stat american Antony Blinken si-a inceput miercuri vizita in India cu un avertisment asupra riscurilor de "regres al democratiei", intr-un moment in care Washingtonul conteaza mai mult ca oricand pe New Delhi ca aliat-cheie in Afganistan sau in fata Chinei, relateaza AFP si Reuters.



"Relatia dintre tarile noastre este una din cele mai importante din lume", a declarat oficialul american, care si-a inceput vizita, in mod simbolic, participand la o masa rotunda cu societatea civila si reprezentanti ai diferitelor comunitati din India, prilej cu care a insistat asupra "demnitatii…