- Experti ai Biroului de investigare a accidentelor aeriene (BEA) de la Paris au extras luni cu succes date din cutiile negre ale avionului ucrainean doborat de Iran pe 8 ianuarie, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Toti cei 176 de pasageri si-au pierdut viata dupa ce fortele iraniene au doborat…

- Pilotul avionului de vanatoare F-15, prabușit ieri in Marea Nordului, a fost localizat și declarat mort. Informația a fost confirmata de un colonel al Forțelor Aeriene Americane, intr-o inregistrare video. Acesta nu a oferit alte detalii despre persoana aflata la bordul aeronavei.

- Cutiile negre ale Boeingului ucrainean doborat la Teheran in luna ianuarie nu vor fi de "niciun folos" in investigarea cauzelor tragediei, dar Iranul este gata sa le trimita in strainatate, informeaza sambata agentia oficiala iraniana Irna, transmite AFP."Desi ancheta se apropie de final si…

- Anchetatorii, printre care membri ai Biroului francez de anchete si analize (BEA), au cautat marti in continuare una din cutiile negre ale avionului de tip Airbus A320 al companiei pakistaneze PIA care s-a prabusit vineri la Karachi, a anuntat BEA, scrie AFP preluat de agerpres.Inregistratorul…

- Unul dintre supraviețuitorii accidentului aviatic de vineri, din orașul pakistanez Karachi, și-a descris calvarul, spunand ca tot ce a putut vedea „a fost foc”, relateaza BBC.Muhammad Zubair este unul dintre cel puțin cei doipasageri care au supraviețuit dupa ce aeronava, aparținand PakistanInternational…