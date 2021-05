Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 27 aprilie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12126 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 11198 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 371…

- Astazi, 16 aprilie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 11767 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 10582 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 346…

- Asistenta medicala din satul Parcani din raionul Soroca, Feodosia Boldescu, a decedat in urma complicațiilor provocate de Covid-19. Anunțul a fost facut public de președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac. "In legatura cu trecerea in neființa a celei care a fost Feodosia Boldescu, in numele Consiliului…

- Un numar de 5.593 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 a fost inregistrat in ultimele 24 de ore, bilantul total al infectarilor ajungand astfel la 886.752. In ultima zi au murit 143 de pacienti, iar un numar de 1.313 de persoane sunt internate la ATI. In ultimele 24 de ore au fost prelucrate…

- Astazi, 18 martie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit unui comunicat transmis de Prefectura, in baza datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica: „Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 10164 Numar persoane vindecate…

- Astazi, 28 februarie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit unei informari transmise de Prefectura Buzau. „Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9579 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 8987 Numarul total…

- Astazi, 13 februarie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit Prefecturii: „Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9237 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 8704 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul…

- Astazi, 11 februarie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit Prefecturii: “Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9207 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 8653 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul…