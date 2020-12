În Iași vor circula 24 de autobuze electrice Licitația pentru furnizarea, pe baza fondurilor europene, a 24 de autobuze electrice de 10 metri pentru Municipiul Iași a atras, pana la termenul limita din 10 noiembrie 2020, nu mai puțin de cinci oferte din partea unor companii sau asocieri de firme, in cazul Municipiului Iași. Astfel, la procedura de achiziție cu o prevedere financiara de 54.500.000 lei, fara TVA, respectiv 64.855.000 lei, cu TVA, adica aproximativ 13,3 milioane de euro, s-au inscris BMC Truck & Bus SA (Romania), SOR Libchavy spol. sro (Cehia), Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret AS (Turcia), Temsa Ulasim Araclari San Tic AS… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Licitația pentru furnizarea, pe baza fondurilor europene, a 24 de autobuze electrice de 10 metri pentru Municipiul Iași a atras, pana la termenul limita din aceasta saptamana, nu mai puțin de cinci oferte din partea unor companii sau asocieri de firme. Astfel, la procedura de achiziție cu o prevedere…

- Dupa doua saptamani de la solicitarea ministrului educației și cercetarii, Monica Cristina Anisie, ca toate instituțiile de invațamant superior din Romania sa opereze modificarile necesare in Registrul Matricol unic al Universitaților din Romania (RMUR), situația se prezinta astfel: Instituții de invațamant…

- "Bolt, principala platforma europeana de mobilitate, a dezvaluit planurile de a aduce serviciile sale de micromobilitate in peste 100 de orase anul viitor in Europa. Compania va gestiona 130.000 de trotinete si biciclete electrice in 2021, devenind cel mai mare operator de vehicule electrice usoare…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a transmis catre SEAP reluarea achizitiei celor 44 de autobuze electrice de 18 metri pentru Timisoara. In acest moment documentatia este in verificare ANAP si se asteapta validarea publicarii.

- Dupa 24 de ani de cariera militara, un subofiter din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Mircea cel Batran” Dambovita a trecut in rezerva cu drept la pensie.Plutonierul-adjutant Manea lon-Dorin si-a desfasurat activitatea in domeniul pazei si protectiei institutionale la Judecatoria Racari,…

- 1999: se pune piatra de temelie a Capelei Militare „Sfantul Ioan Botezatorul” din Zalau S-a intamplat in 23 septembrie 1386 – A inceput domnia lui Mircea cel Batran, in Tara Romaneasca (pana la 31.01.1418; in timpul domniei lui s-au pus bazele principalelor institutii feudale ale statului. 1666 – A…

- Investigatorul, Alberto Borobia, a spus ca exista suficient voluntari de rezerva pentru ca studiul clinic sa continue. ”Multi ne-au sunat sa ne ceara mai multe detalii legate de riscul vaccinarii, daca ceea ce s-a intamplat are legatura cu vaccinul studiat de noi, acest tip de intrebari”, a spus Borobia.…

- Noapte de pomina pentru iesenii care locuiesc in cateva cartiere din centrul orasului. In jurul orei 3, in noaptea de sambata spre duminica, locuitorii din Nicolina, Podu Ros, CUG si Mircea cel Batran au putut auzi zeci de focuri de arma. Acestia au "aglomerat" retelele de socializare si abia spre…