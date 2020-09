În Iaşi vor apărea primele cabinete medicale virtuale O firma din Iasi a lansat o platfoma online gratuita prin care este facilitata comunicarea intre medici, pacienti si farmacisti. Platforma EMIM.ro a fost gandita de RomSoft SRL pentru a simplifica administrarea si gestionarea datelor, oferind acces rapid la informatii medicale pentru fiecare pacient in parte. Astfel, un medic isi va crea un cabinet virtual in aplicatie, poate sa foloseasca aplicatia pentru a face programari online, poate vedea incasari ale (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

