În Iași nu mai sunt locuri în spitalele COVID sau suport-COVID pentru pacienții infectați cu noul coronavirus, după explozia de cazuri Explozia de cazuri de infectare cu noul coronavirus a umplut trei spitale din Iași. Azi, 25 iulie, nu mai este niciun loc liber la Terapie Intensiva la Spitalul de Boli Infecțioase, nici in saloanele pentru pacienți confirmați ai spitalului, iar instituțiile suport - CFR și Pneumoftiziologie - nu mai nici ele locuri disponibile.Sambata, in contextul in care Romania a anunțat un nou record de infectari, la Iași s-au inregistrat 40 de noi cazuri de COVID-19 - fața de 16, anunțate vineri.Conducerilespitalelor COVID și suport-COVID din Iași au comunicat ca nu maiau paturi pentru pacienții infectați… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

