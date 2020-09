Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" scoate de luni la concurs 300 de locuri la buget pentru studiile de licenta si 400 de locuri bugetate pentru master. Astfel, incepand cu 7 septembrie, incepe in mod oficial admiterea de toamna la Politehnica ieseana. Perioada de inscriere este 7 - 18 septembrie,…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) deschide, incepand de luni, 7 septembrie, sesiunea de toamna de admitere pentru anul universitar 2020 – 2021. In urma centralizarii tuturor cererilor de inscriere și a finalizarii perioadei de confirmare a locurilor, TUIASI scoate la concurs…

- In urma centralizarii tuturor cererilor de inscriere si a finalizarii perioadei de confirmare a locurilor, TUIASI scoate la concurs aproximativ 300 de locuri la buget la licenta si circa 400 de locuri la buget la programele de master. Perioada de inscriere este 7 - 18 septembrie, rezultatele provizorii…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași a inregistrat un nou an cu cifre record la admitere: din centralizarea dosarelor depuse pana marți, 28 iulie, reiese faptul ca exista cu peste 15% mai mulți candidați la cele 11 facultați ale universitații fața de anul de referința 2019, cand se marcase…

- In momentul de fata, dosarele au ramas ramas in analiza, dat fiind faptul ca inscrierile au fost preponderent online organizate, iar cei care au deja create conturi pe platforma mai au ocazia in acest weekend safinalizeze transmiterea documentelor necesare pentru a completa dosarul si a deveni candidati.…

- Perioada de admitere la Facultatea de Arhitectura „G.M. Cantacuzino" s-a incheiat alaltaieri, ieri fiind centralizate datele: s-au depus 213 dosare pentru locurile la buget si 6 pentru cele la taxa. Astfel, avand in vedere ca sunt disponibile 90 de locuri pentru buget si taxa, concurenta anul acesta…

- Admiterea la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" (TUIASI) si la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad" (USAMV) a inceput saptamana aceasta, iar cateva sute de absolventi de liceu si-au depus deja dosarele la specializarile celor doua universitati. Automatica…

- Incepand cu ziua de astazi, luni, 6 iulie 2020, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași a deschis oficial perioada admiterii la programele de licența pentru anul universitar 2020-2021. Facultatea de Automatica și Calculatoare este prima care primește candidaturile, iar celelalte 10 facultați…