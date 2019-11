In ianuarie, incepe vaccinarea gratuita impotriva HPV Ministerul Sanatatii anunta ca vaccinarea gratuita antiHPV va demara in luna ianuarie a anului 2020.



MS a finalizat licitatia pentru achizitia dozelor de vaccin antiHPV, iar primele 20.000 vor fi distribuite incepand de saptamana viitoare la directiile de sanatate publica.



"Acordul Cadru incheiat de MS cu furnizorul pentru o perioada de 4 ani prevede ca numarul dozelor de vaccin sa poata fi suplimentat pana la 2.100.000, in functie de cerere si derularea campaniei de vaccinare.



De asemenea, campania de vaccinare va fi precedata de o campanie de informare si constientizare… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a finalizat licitația pentru achiziția dozelor de vaccin antiHPV, iar primele 20.000 de doze vor fi distribuite incepand de saptamana viitoare la direcțiile de sanatate publica, astfel incat vaccinarea sa inceapa in ianuarie 2020, au transmis, vineri,reprezentanții Ministerului.Potrivit…

- Guvernul va creste cu siguranta salariul minim brut pe tara de la 1 ianuarie 2020, insa va lansa si o analiza pentru determinarea unei proceduri de stabilire a cresterii salariului minim, a declarat premierul Ludovic Orban in cadrul unei conferinte de presa la Ministerul Finantelor Publice.…

- O femeie din Barlad, angajata a unei banci, a fost plasata sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzata ca in ultimii patru ani ar fi sustras bani din conturile unor clienti, producand un prejudiciu de peste 42.000 de lei. "Din cercetarile efectuate pana in prezent, a reiesit faptul…

- Ministerul Sanatatii a anuntat joi ca vor fi asigurate 10.000 de doze de vaccin antigripal pentru imunizarea copiilor intre 6 luni si 3 ani, din categoriile cu risc de imbolnavire si cu diverse afectiuni. "Prin Acordul Cadru pe care Ministerul Sanatatii il are incheiat cu cei 5 furnizori de…

- Euro creste insesizabil, marti, in comparatie cu moneda nationala. Dolarul creste in cotatie ceva mai mult. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7512 de lei, fata de luni cand a fost 4,7511 de lei/unitate. Si dolarul american a crescut. Acesta este cotat la 4.3605…

- Statele Unite vor trimite 200 de militari si rachete Patriot in Arabia Saudita, "in urma recentelor atacuri" atribuite de Washington Teheranului, a anuntat joi Pentagonul. "Aceasta desfasurare va intari apararea aeriana si antiracheta a regatului pentru infrastructurile militare si civile…

- Euro si dolarul au scazut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala. Insa francul elvetian continua sa creasca, atingand cel mai mare nivel din 27 ianuarie 2015. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7439 lei/unitate, mai putin cu 0,10% fata de ziua precedenta.…

- Anul acesta, Ministerul Sanatații a achiziționat un numar de 1 500 000 doze de vaccin gripal, cu aproximativ 200 000 mai mult fața de anul trecut, astfel incat sa se asigure vaccinarea unui numar cat mai mare de persoane din categoriile cu risc ridicat de imbolnavire. Ca in fiecare an, campania de vaccinare…