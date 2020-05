Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a suspendat avizul de mediu pentru PUZ Sector 1, prin care deveneau construibile parti din Parcul Herastrau, din Padurea Baneasa si alte spatii verzi din Sectorul 1. Nicusor Dan, candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS pentru Primaria Capitalei, afirma ca, astfel, primarul general…

- Potrivit primarului general, Gabriela Firea, testele se efectueaza la Arena Nationala, iar interpretarea rezultatelor probelor dureaza 15 minute, informeaza agerpres . Totodata Firea a precizat ca proiectul presupune testarea a 10.500 de bucuresteni, "selectati intr-un esantion reprezentativ" de catre…

- Primaria Capitalei a dat vineri startul programului "Testam pentru Bucuresti", in cadrul caruia 11.000 de bucuresteni se pot inscrie in vederea unei testari gratuite de tip Real Time PCR. In jurul orei 13.00 a fost lansata platforma testampentrubucuresteni.assmb.ro . Intr-o interventie live pe Facebook,…

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, anunta ca spectacolele transmise online de catre teatrele din subordinea Primariei Capitalei au avut un succes deosebit in ultimele saptamani, fiind vizionate de in jur de 4 milioane de oameni atat din...

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, anunta ca spectacolele transmise online de catre teatrele din subordinea Primariei Capitalei au avut un succes deosebit in ultimele saptamani, fiind vizionate de in jur de 4 milioane de oameni atat din tara, cat si din intreaga lume."Spectacolele…

- Primaria Sectorului 6 efectueaza incepand de joi dezinfecție prin pulverizare aeriana, a anunțat primarul Gabriel Mutu pe pagina sa de Facebook. Acesta a declarat ca substanța folosita este una prietenoasa cu mediul, respectiv apa oxigenata. Primarul a explicat pentru HotNews.ro ca deocamdata se folosește…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca peste 900 de locuri de cazare se afla la dispozitia persoanelor fara adapost din Bucuresti potrivet Agerpres. Centrele sociale ale Primariei Capitalei, cu o capacitate totala de 367 de locuri, vor oferi cazare permanenta persoanelor fara adapost,…

- Primarul general Gabriela Firea a postat, pe Facebook, un mesaj, prin care spune ca s-a lansat o platforma gratuita de consultații online pentru spitalele Primariei Capitalei.​"Primaria Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din București, in parteneriat…