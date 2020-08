În Groenlanda, calota glaciară se topeşte iremediabil, avertizează oamenii de ştiinţă In Groenlanda, topirea calotei glaciare este iremediabila, potrivit oamenilor de stiinta care sustin ca va continua sa se micsoreze ''chiar daca incalzirea climatica s-ar opri astazi'', intrucat caderile de zapada nu compenseaza pierderile de gheata, informeaza AFP luni. ''Ghetarii din Groenlanda au ajuns intr-o oarecare masura la un punct fara intoarcere, cand caderile de zapada care regenereaza calota glaciara in fiecare an nu mai pot contrabalansa gheata care se scurge din ghetari in ocean'', a explicat intr-un comunicat Universitatea din Ohio, unde activeaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

