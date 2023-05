Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj CURS de tip Omnibus releva faptul ca, dupa alegerile parlamentare din 2024, vom avea o ecuație politica la fel de complicata ca și in prezent.Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD ar obține 31%, in timp ce PNL ar obține 20%. Aceste procente complica serios ecuația politica, asta…

- Partidul de dreapta al premierului insumeaza 40,8 % din voturi la alegerile legislative, plasandu-se clar inaintea opoziției Syriza (20%) și a Partidului Socialist (11,6%). Partidul Noua Democrație (ND) al prim-ministrului in funcție s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative din aceasta duminica,…

- In Grecia, Partidul conservator, de guvernamant, Noua Democrație conduce detașat in alegerile legislative desfașurate ieri, potrivit rezultatelor parțiale, informaza Rador.El a fost creditat cu peste 41%, respectiv 146 de locuri in Parlament, in timp ce principalul sau rival de stanga, Syriza, este…

- Partidul Noua Democratie al premierului conservator Kyriakos Mitsotakis a caștigat alegerile naționale din Grecia. Acesta a salutat victoria partidului sau, pe care a descris-o drept un "cutremur politic", informeaza Rador.Partidul Noua Democrație de centru-dreapta a obtinut aproape 41% din sufragii.…

- Partidul de dreapta Noua Democrație al premierului Kyriakos Mitsotakis a caștigat alegerile parlamentare de duminica, din Grecia, formațiunea avand un scor de 41% dupa numaratoarea a doua treimi dintre voturi, dublu fața de cele 20 de procente obținte de partidul de stanga Syriza, al fostului prim-ministru…

- Negocierile politice devin din ce in ce mai complicate intre PNL si PSD. In luna mai ar urma sa aiba loc rocada din guvern, insa discutiile intre cele doua partide au ca miza si anul electoral 2024.

- Daca alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria ar fi avut loc in ultimele zece zile ale lunii martie, rezultatul ar fi fost urmatorul: coalitiile formate din partidele "Continuam Schimbarea" si "Bulgaria Democrata" (PP-DB) si GERB-Uniunea Fortelor Democrate (SDS) ar avea un sprijin similar cu 26,9%,…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a publicat duminica, pe Facebook, un mesaj in care cere iertare pentru tragedia feroviara de pe 28 februarie, in care 57 de oameni au murit dupa coliziunea a doua trenuri, relateaza News.ro . Intre timp, un nou protest a inceput la Atena. Mii de oameni s-au adunat…