- Ungaria a donat țarii noastre peste 450 de mii de teste rapide pentru detectarea noului coronavirus. Lotul are o valoare de 3,6 milioane de euro și a fost transmis in cadrul unei ceremonii la care a participat Svetlana Nicolaescu, secretar de stat al Ministerului Sanatații și Sandor

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Marinarilor Eleni (PNO) a anuntat organizarea unei greve, la data de 1 mai, pe durata intregii zile. Greva va afecta toate mijloacele de transport maritim…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca sunt cozi mari la trecerea frontierei intre Bulgaria si Turcia, unde se așteapta pana la opt ore, in timp ce la granița dintre Bulgaria si Grecia se sta in jur de trei ore. In contextul intarzierilor inregistrate la unele puncte de trecere a frontierelor…

- Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, care a condamnat invazia rusa din Ucraina și a militat pentru sancțiuni contra Moscovei, a ajuns cu greu la forumul din Salonic al partidului de guvernamant Noua Democrație, pe care il conduce. Motivul? In oraș s-a organizat un uriaș protest pro-Rusia, iar manifestanții…

- In cursul zilei de astazi, Autoritatea pentru Reforma Feroviara a semnat un contract cu firma franceza Alstom pentru achiziția a 20 de trenuri electrice noi, potrivit unui comunicat de presa al instituției. 20 de trenuri electrice noi pentru Romania Cele 20 de trenuri electrice noi vor fi achiziționate…

- Ninsori abundente au acoperit Grecia, in acest weekend, inclusiv capitala Atena si mai multe insule din Marea Egee, fenomen complet neobișnuit pentru aceasta perioada a anului in aceste zone, scrie publicația greaca Tanea, citata de libertatea.ro.

PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a remizat, miercuri, in deplasare, scor 1-1 (1-1), cu AEK Atena, intr-o restanta din etapa a XVII-a campionatului grec de fotbal, conform news.ro.