- Milenialii au crescut piata de food ordering online, aplicatia mobila lansata de foodpanda.ro generand peste 65% din comenzile online de mancare la nivel national, pentru intervalul de varsta cel mai activ pe platforma, cuprins intre 25 si 35 de ani, reiese dintr-un studiu al platformei online de comenzi…

- Conform unui studiu realizat de catre GPeC și iSense Solutions, 53% dintre românii cu access la internet[1], adica aproape 6 milioane de utilizatori, au realizat în ultimul an cumparaturi online cel puțin o data pe luna, cu o creștere de 9% fața de aceeași perioada din 2016-2017. De…

- Nu mai știm ce mancam. Romanii ajung sa consume legume cu nemiluita, din import, renunțand la roșia romaneasca, uneori fara sa-și dea seama. Nu mai știm ce mancam. Romanii ajung sa consume legume cu nemiluita, din import, renunțand la roșia romaneasca, uneori fara sa fie conștienți.

- Romanii se afla la coada clasamentului european privind consumul de medicamente pe cap de locuitor, insa nu pentru ca ar fi mai sanatosi, ci din cauza accesului precar la solutiile terapeutice, a transmis Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER). Piata farmaceutica din…

- Aproape 70% din utilizatorii de internet din Uniunea Europeana (UE) au facut cumparaturi online in ultimul an, cifra urcand de la nivelul de 50% inregistrat cu 10 ani in urma. Hainele si articolele sportive sunt produsele cele mai achizitionate online la nivelul Uniunii, romanii aflandu-se pe primul…

- Un studiu de piața dat publicitații miercuri arata ca valoarea medie a bugetului alocat de catre romani pentru cadourile de Paste achizitionate online se ridica la 300 de lei. Conform cercetarii realizata de Champaigns, agentie de performance marketing de pe piata locala, in topul preferintelor din…

- Citeste si: GfK: Piata electro-IT&C a urcat cu 16% in trim. 3, la 709 mil. euro Grafic: Evolutia vanzarilor de pe principalele categorii ale pietei locale electro-IT in trim. 3 si primele trei trimestre ale anului 2017 (mil. euro) cel.ro: Doar 2-3 jucatori vor ramane pe piata electro-IT online din…

- "Din punct de vedere statistic, România se pozitioneaza bine în privinta evolutiei vânzarilor din ultimii ani pentru acest tip de comert. În ceea ce priveste cunoasterea drepturilor specifice acestui tip de comert de catre consumatori, precum si respectarea drepturilor…