Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, pompierii bacauani au raspuns rapid unei solicitari de urgența in comuna Sascut. Apelul a fost primit prin Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112 și anunța un accident rutier. Echipajele de intervenție au sosit la locul incidentului. Printre acestea s-au numarat descarcerarea, o autospeciala…

- Ministerul de Interne anunța primele demiteri in cazul accidentului mortal din 2 Mai, comis de un tanar care luase 3 tipuri de droguri. Este vorba despre adjunctul șefului IPJ Constanța, șeful serviciului rutier Constanța, șeful poliției din Mangalia șeful biroului de poliție din Vama Veche.

- Noul ministru al Educației și Cercetarii din Republica Moldova va fi Dan Perciun, Andrei Spinu va reveni in funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, iar portofoliul de la Ministerul de Interne va fi ocupat de Adrian Efros, transmite TVR Moldova.

- Un polițist de frontiera de 31 de ani și un ofițer pensionat al Serviciului de Protectie si Paza de Stat, acum inspector de securitate pe aeroport, de 41 de ani, au fost uciși vineri cand un barbat a deschis focul in Aeroportul din Chișinau, dupa ce i s-a refuzat accesul in Republica Moldova.Ministerul…

- Un barbat a fost grav ranit, marti, dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in coliziune cu un autocamion incarcat cu apa, pe DN2-E85, in localitatea Gheorghe Doja, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. ‘In urma accidentului, a rezultat o persoana incarcerata, un…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) din Ministerul de Interne al Romaniei, s-a intalnit cu atașatul de securitate al Ambasadei SUA, Christopher Gruber. Informația despre aceasta intalnire este difuzata intr-un comunicat al DSU, retransmis de Ambasada…

- Un barbat in varsta de 63 de ani a suferit un soc anafilactic dupa ce a fost intepat, marti, de insecte intr-o padure din comuna Zorleni, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ).Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Daniel Ungureanu, barbatul a fost transportat…

- Ploile torențiale care au inceput in urma cu cateva zile au provocat inundații in Serbia și Bosnia. Vineri, autoritațile au declarat stare de urgența in mai multe zone, deoarece ploile vor continua in weekend.In Serbia, 1.300 de salvatori și 22 de ambarcațiuni participa la o misiune in zonele inundate.…