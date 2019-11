Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul federal german a aprobat, joi, o lege prin care vaccinarea copiilor împotriva rujeolei va deveni obligatorie începând de la data de 1 martie 2020, informeaza site-ul agenției de știri DPA, citat de Mediafax.În Bundestag, 459 de parlamentari au votat în…

- Vaccinarea antirujeolica devine obligatorie, in Germania, in gradinite si scoli incepand de la 1 martie 2020. Bundestagul german (camera legislativa inferioara) a aprobat joi o lege in acest sens, conform agerpres.ro. Proiectul de lege a fost aprobat cu 459 de voturi pentru, 89 impotriva si 105 abtineri.…

- Administratia Donald Trump a adoptat, luni, sanctiuni impotriva unor oficiali de rang inalt din Iran, vizand inclusiv apropiati ai liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, la 40 de ani de la criza ostaticilor din Ambasada SUA de la Teheran, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluire:…

- Doar patru deputati din 101 din Parlamentul de la Chisinau au semnat pentru initiativa legislativa ce prevede introducerea sintagmei „limba romana” in cinci acte legislative, ce are scopul de a inlocui sintagma „limba moldoveneasca” in documentele respective.

- Partidul Democrat din Moldova va inainta maine o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Sandu, iar Parlamentul maine examineaza furtul miliardului. Acest anunț a fost facut in cadrul emisiunii „Politica”, moderata de Natalia Morari și a carei invitata astazi este prim-ministra Maia Sandu.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români c Organizaia Mondial a Sntii1 (OMS) a decis prelungirea msurii de extindere a strii de Urgen de Sntate Public de Importan Internaional USPII în urma evalurii recente cu privire la pericolul de rspândire a virusului polio slbatic ...

- Ziarul Unirea Florin Roman, deputat PNL: Parlamentul a adoptat legea impotriva birocrației Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii este de azi lege. Ca inițiator am numit aceasta lege, legea impotriva birocrației.…

- Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii este de azi lege, a transmis deputatul PNL de Alba, Florin Roman. „Ca inițiator am numit aceasta lege, legea impotriva birocrației. Este o lege care a spart tiparele puterii…