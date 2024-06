Nu doar in Romania campania electorala starnește pasiuni intense, care degenereaza in acte de violența. Și in Germania pasiunile politice fac sa iasa cuțitele din teaca. La Mannheim, un candidat AfD (Alternativa pentru Germania) la alegerile locale a fost atacat, marți seara, tarziu, cu un cuțit. Barbatul a fost ranit, iar autorul atacului a fost […] The post In Germania, un candidat AfD a fost atacat cu cuțitul appeared first on Puterea.ro .