Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul alegatorilor germani pentru Partidul Social Democrat (SPD) a scazut dupa ce membrii formatiunii au desemnat saptamana trecuta la conducere un tandem de stanga sceptic fata de ramanerea in guvernul de mare coalitie cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, indica un sondaj de opinie publicat…

- Congresul anual al Partidului Social-Democrat german (SPD) a validat vineri cu o larga majoritate prima conducere bicefala a formatiunii, alcatuita din fostul ministru de finante al landului Westphalia-Renania de Nord, Norbert Walter-Borjans, si deputata Saskia Esken, ambii reprezentanti ai aripii…

- Noii lideri ai Partidului Social Democrat (SPD) german, reuniti in Congres vineri, vor sa deschida ”discutii” cu Angela Merkel pe tema modificarilor climatice, salariului minim si sa nu iasa din marea coalitie (GroKo), relateaza AFP, potrivit news.ro.Alegerea lui Saskia Esken si Norbert Walter-Borjans…

- Premierul finlandez, social-democratul Antti Rinne, si-ar putea anunta marti demisia, dupa ce Partidul de Centru, din coalitia de guvernare de cinci formatiuni, a anuntat ca nu il mai sustine, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Televiziunea finlandeza YTL, citand surse sub rezerva anonimatului,…

- Alianta CDU-CSU a Angelei Merkel a subliniat luni ca acordul pe care l-a incheiat cu Partidul Social Democrat nu poate fi renegociat si le-a cerut noilor conducatori ai SPD sa ia o hotarare daca formatiunea ramane sau nu in Guvern, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Ministrul…

- Noii lideri ai social-democratilor germani de centru-stanga au amanat duminica o decizie foarte anticipata privind iesirea din coalitia de la guvernare cu crestin-democratii cancelarului Angela Merkel pana saptamana viitoare, relateaza DPA. Informatia a fost facuta publica dupa ce SPD a anuntat ca un…

- Ministrul german de finante si vicecancelar in guvernul condus de Angela Merkel, Olaf Scholz, a pierdut sambata alegerile interne din cadrul Partidului Social-Democrat german (SPD), la conducerea acestuia fiind alesi doi politicieni care ar putea ameninta continuarea coalitiei cu crestin-democratii…

- Pentru prima data, pentru conducerea SPD candideaza tandemuri, nu politicieni individuali. Scrutinul are loc dupa ce sefa social-democratilor, Andrea Nahles, si-a anuntat demisia si retragerea de pe scena politica federala in urma rezultatului slab al SPD in alegerile pentru Parlamentul European.…