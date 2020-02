In Germania, salariile au crescut pentru al saselea an consecutiv Salariile in Germania au crescut pentru al saselea an consecutiv in 2019, a anuntat Oficiul Federal de Statistica (Destatis), sporind asteptarile ca in continuare cheltuielile gospodariilor vor sustine cresterea anemica a celei mai mari economii europene, transmit DPA si Reuters.



Salariile nominale au crescut in ritm anual cu 2,6% in 2019 in timp ce preturile de consum au urcat cu 1,4%. Aceasta inseamna ca salariile reale au crescut in medie cu 1,2% anul trecut - usor mai slab fata de avansul de 1,3% din 2018.



Majorarea salariilor si nivelul scazut record al somajului au sprijinit…

Sursa articol si foto: business24.ro

