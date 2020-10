Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de Georgia, Iordania si Tunisia, Romania este și ea pe lista Germaniei care conține regiunile riscante din cauza COVID-19. Acest lucru inseamna ca cei care revin din aceste tari trebuie sa intre in carantina in asteptarea unui test negativ pentru coronavirus.UPDATE 8 octombrie, ora 13:42. Ministerul…

- Institutul Robert Koch pentru boli infectioase a publicat miercuri o noua evaluare pe site-ul propriu. Regiuni din alte tari au fost adaugate la randul lor pe lista de carantina, respectiv din Olanda, Bulgaria, Croatia, Lituania, Slovacia, Slovenia si Ungaria. Insula franceza Corsica a fost eliminata…

- Un raport Eurostat arata ca procentul copiilor nascuți in afara casatoriilor in Uniunea Europeana a fost de 42% in 2018, iar in Romania puțin peste 30%. Clasamentuleste condus de Franța, unde șase din 10 copii sunt nascuți in afara uneicasatorii, arata datele Eurostat, precizeaza Hotnews.In 2018,nașterile…

- 13 tari europene, dintre care 12 din UE, au impus restrictii de calatorie pentru intrarea pe teritoriul lor a cetatenilor romani din cauza numarului in crestere de infectari cu coronavirus de la noi. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, aceste tari sunt: Austria, Finlanda, Irlanda, Letonia, Lituania,…