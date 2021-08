Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției a explicat, vineri, care sunt ”performanțele” Secției Speciale. ”Daca vorbim de procurori, au fost cinci, apoi au venit doi, sunt 7. De la inființare, din octombrie 2018, pana la finele lunii ianuarie 2021, s-au cheltuit aproximativ 17 milioane de lei, deci o suma considerabila,…

- Dupa 17 ani de probleme, obstacole si esecuri, constructia cladirii Intempo de pe Costa Blanca din Spania a fost in final terminata. Cu o inaltime de 187 de metri este cea mai inalta cladire de apartamente din Uniunea Europeana.

- Indiferent daca esti in cautarea unei idei de business, a unei proprietati imobiliare, a unui concert sau a unui muzeu, Bucurestiul este un oras al oportunitatilor, iar vibe-ul de oras cosmopolit este omniprezent. Iar daca esti in cautarea acelui loc caruia sa-i spui, cu drag, acasa, a venit momentul…

- Complexul imobiliar, in format S+P+2E+3Re, aflat in zona Piata Constitutiei din Bucuresti, include circa 20 de apartamente, cu 2 sau 3 camere, conform Profit.ro. “Ideea LaroccA13 a pornit din dorinta de crea ceva unic, un proiect care sa aduca valoare adaugata pietei rezidentiale, dar care sa devina,…

- Potrivit informației obținute in exclusivitate de EvZ, Elena Udrea a dat lovitura in imobiliare. De cand? De ieri…Se știa ca Adrian Alexandrov logodnicul Elenei Udrea și tatal fetiței EVA de aproape trei ani, este implicat in domeniul imobiliar, dar nu era cotat cu nici o afacere de anvergura. Numai…

- Castelul Corvinilor, unul dintre cele mai vizitate obiective din Romania, atrage tot mai mulți turiști. Cladirea, care arata ca un castel din povești, a fost readusa la viața cu ajutorul fondurilor europene. 5 milioane de euro, bani de la Bruxelles, au contribuit la renașterea sa. Autoritațile locale…

- Ziua Mondiala fara Fumat, 31 mai, a fost creata de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) in 1987 ca raspuns la criza mondiala creata de consumul de tutun. Consumul de tutun cauzeaza 8 milioane de decese in fiecare an. Evidențele științifice demonstreaza ca fumatorii au dezvoltat forme severe de COVID-19…

- Cladirea care adaposteste Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru a fost transformata din temelii printr-o investitie implementata de Consiliul Judetean Brasov cu fonduri europene. Marți, 25 mai, a avut loc prima etapa a recepției la incheierea lucrarilor de reparații capitale,…