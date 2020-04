Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața primei zile de carantina generala in toata țara, strazile din Alba Iulia erau mai puțin animate decat de obicei, dar departe de a fi goale. In cartierul Cetate, in jurul orei 07:30 erau destul de multe mașini și pietoni, cel mai probabil oameni care mergeau la serviciu, dar și oameni care…

- Un grav accident rutier a avut loc pe raza localitații Coșevița.O mașina s-a izbit de un autotren și trei oameni au fost raniți. Doua dintre victime au fost preluate de ambulanțe iar cea de-a treia, o femeie, va fi transportata la ... The post Video! O mașina s-a izbit de un TIR, pe o șosea din Timiș.…

- Un grav accident rutier a avut loc pe raza localitații Coșevița.O mașina s-a izbit de un autotren și trei oameni au fost raniți. Doua dintre victime au fost preluate de ambulanțe iar cea de-a treia, o femeie, va fi transportata la ... The post O mașina s-a izbit de un TIR, pe o șosea din Timiș. Oameni…

- Cel puțin 12 militari israelieni și doi civili au fost raniți joi dimineața la Ierusalim dupa ce au fost loviți in mod intenționat de o mașina, au anunțat reprezentanți ai Poliției, care susțin ca incidentul este, cel mai probabil, un atac palestinian, informeaza Reuters, citat de Mediafax.Ninsorile…

- ”Pana ce moartea ne va desparți”, au jurat cu ani in urma. Moartea insa, nu i-a desparțit. Doi soți și-au pierdut viața, joi dimineața, la Lovrin, in județul Timiș, in urma unui accident rutier. Mașina in care se aflau a patruns pe contrasens. Un copil și alte patru persoane au ajuns la spital. Cand…

- Ancheta din cazul accidentului petrecut in octombrie 2017, cand patru persoane, doi parinti si copiii lor, au murit dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in Dunare, se apropie de final. O expertiza realizata in dosar arata ca CNAIR poarta o parte din vina producerii accidentului.

- Un pompier aflat in timpul liber este primul care a intervenit dupa accidentul produs duminica in Botoșani, intre un autoturism și un microbuz, in urma caruia 11 persoane au fost ranite, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Botoșani, pompierul aflat in timpul liber a incercat sa stinga incendiul…

- Accident cumplit in noaptea de revelion pe A1, in apropiere de Wildeshausen, in Germania. Doua camioane si doua autoturisme s-au facut praf intr-o ciocnire cauzata de ceata si viteza. Doi oameni au murit, alti doi sunt in coma, iar alte 11 persoane din totalul celor 29 implicate sunt in spital, ranite.…