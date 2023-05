Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea de Medicina din Tiumen au identificat trei noi specii de capușe care pot fi purtatoare de boli periculoase precum pesta și boala febrei. "Paraziții descoperiți aparțin la doua familii - Spinturnicidae și Macronyssidae. Reprezentanții primei familii sint cunoscuți ca…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor CJPC Constanta a desfasurat o actiune de verificare la magazinul din Constanta, apartiand lantului Metro Cash amp; Carry Romania SRL.In urma controlului, au fost aplicate, pentru neregulile constatate, urmatoarele sanctiuni: amenzi contraventionale…

- Eurovision nu aduce caștiguri doar participanților, ci și celor pasionați de pariuri. Daniel Gould a renunțat la meseria de profesor de istorie și a trait mai bine de un deceniu doar din caștigurile aduse de pariurile legate de caștigatorii Eurovision, potrivit BBC.

- Cercetatorii din cadrul Statiunii Biologice Marine „Prof. Dr. Ioan Borcea” din Agigea, a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC), au descoperit o prezenta noua, originara din Grecia, pe litoralul romanesc: o musculita ciufulita, de maximum 3 mm, care nu a mai fost identificata la noi.

- In Vinerea din Saptamana Luminata, creștinii sarbatoresc Izvorul Tamaduirii, in prima zi de vineri dupa Invierea Mantuitorului Iisus Hristos. In 2023, evenimentul va fi celebrat pe 21 aprilie, cand in toate bisericile ortodoxe se va savarși Sfanta Liturghie și se va oficia slujba de sfințire a apelor.…

- Tesla a raportat saptamana trecuta ca livrarile din primul trimestru au crescut cu doar 4% fata de trimestrul precedent, in ciuda faptului ca a oferit reduceri in Statele Unite, China, Japonia, Australia si Coreea de Sud, pentru a stimula cererea. La cateva zile dupa ce a publicat datele dezamagitoare…

- Proiectul "Amintiri necesare", initiat de Directia Judeteana pentru Cultura Timis si dedicat maestrilor Timisoarei, continua cu o expozitie de pictura semnata de Simion Lucaciu, care va ramane pe simezele Galeriei Pygmalion in perioada 31 martie - 2 mai, fiind curatoriata de Adriana Lucaciu."Trait…

- A murit cea mai batrana femeie din lume. Aceasta s-a stins din viața, in urma cu puțin timp, la varsta de 128 ani. Femeia urma sa implineasca in luna mai a acestui an Varsta de 129 de ani.