În Gaza a început distribuirea ajutoarelor de milioane de dolari din Qatar In Gaza a inceput sambata distribuirea a milioane de dolari din ajutoarele oferite de Qatar palestinienilor, relateaza AFP. Un jurnalist al agentiei a constatat ca sute de localnici stau la cozi in fata oficiilor postale, pentru a primi cate 100 de dolari.



Ministerul comunicatiilor miscarii islamiste Hamas, care controleaza Gaza, a anuntat vineri ca a primit din Qatar un ajutor de 30 de milioane de dolari. O treime din suma va fi directionata catre 100.000 de familii sarace.



In teritoriul palestinian respectiv, supus unei blocade israeliene, o jumatate din populatie traieste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Gaza a inceput sambata distribuirea a milioane de dolari din ajutoarele oferite de Qatar palestinienilor, relateaza AFP. Un jurnalist al agentiei a constatat ca sute de localnici stau la cozi in fata oficiilor postale, pentru a primi cate 100 de dolari.Ministerul comunicatiilor miscarii…

- Chitara cu care solistul formatiei Nirvana, Kurt Cobain, a cantat la MTV Unplugged s-a vandut pentru suma record de 6.010.000 de dolari, conform unui anunt facut sambata de casa de licitatii californiana Julien's Auctions.

- Chitara cu care solistul formatiei Nirvana, Kurt Cobain, a cantat in cadrul memorabilului concert "MTV Unplugged" s-a vandut la licitatie pentru suma record de 6.010.000 de dolari, conform unui anunt facut sambata seara de casa de licitatii californiana Julien's Auctions, transmite DPA.…

- Rapperul Kanye West este cel mai bine platit artist din lume si se claseaza pe locul al doilea in lista celebritatilor cu cele mai mari venituri in ultimul an, potrivit revistei Forbes.In clasamentul celebritatilor cel mai bine platite, West, cu 170 de milioane de dolari, se afla dupa Kylie…

- Ministerul de Finante din Arabia Saudita a transferat 150 miliarde de riali (40 miliarde de dolari) din rezervele Bancii Centrale spre Fondul suveran de investitii (PIF), in conditiile in care acesta din urma profitat de turbulentele de pe piata pentru a face mai multe achizitii in strainatate, transmite…

- Actiunile producatorului de automobile electrice Tesla au scazut vineri cu 9%, dupa ce directorul general Elon Musk a scris pe Twitter ca pretul acestora este prea mare. "Pretul actiunilor Tesla este prea mare", a scris Musk pe Twitter, intr-unul dintr-o serie de mesaje neobisnuite, inclusiv…

- Autoritatile din Fasia Gaza, teritoriu palestinian controlat de Hamas, au arestat joi mai multi civili palestinieni acuzati de "tradare" pentru ca au incercat "sa normalizeze" relatiile cu Israelul prin discutii pe aplicatia pentru videoconferinte Zoom, noteaza AFP potrivit Agerpres. Ministerul de…

- Qatarul a inceput marti distribuirea a 10 milioane de dolari catre zeci de mii de familii sarace din Fasia Gaza, in pofida masurilor preventive impotriva coronavirusului, transmite dpa, potrivit Agerpres.Mohammad el-Ammadi, seful Comitetului pentru Reconstructia Gazei al Qatarului, precum…