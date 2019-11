Stiri pe aceeasi tema

- În localitatea de baștina a lui Nastase s-a votat așa cum președintele PPDA nu s-ar fi așteptat. În urma scrutinului, pe primul loc s-a plasat candidatul independent, Guzun Oaxana, pentru care au votat 51,19% dintre locuitorii comunei Mîndrești, Telenești, transmite Știri.md.…

- A incercat cu Partidul Democrat sa ajunga deputat, iar acum incearca cu Partidul Liberal Democrat sa ajunga din nou primar. Este vorba de Vadim Lelic, care la alegerile locale din 24 februarie a candidat la parlamentare in circumscripția 14 – Telenești din partea PD-ului.

- ■ traditionala manifestare se va organiza in intervalul 6-8 septembrie ■ cea de-a XXIX-a editie va avea tema Oamenii locului ■ titluri de cetatean de onoare vor fi acordate medicului Mihaela Antohi, Teodorei Mihaileasa, de la firma Sofiaman, mesterului popular Ionela Lungu, profesoarei Maria Cucos (post…

- PROGRAMUL manifestarilor dedicate aniversarii a 532 ani de la atestarea documentara a localitații Horezu – „Zilele orașului Horezu”. In perioada 01-07 septembrie 2019, in diferite locații din oraș vor avea loc competiții sportive la fotbal, șah, tenis de camp, table. Se estimeaza ca in intervalul de…

- La un pas (la propriu) de tragedie. O femeie din Alba Iulia a fost cat pe ce sa fie lovita de o țigla care a cazut de pe o cladire din centrul orașului, la doar cațiva centimetri de ea. De pe bloc se pot desprinde oricand și alte țigle, aceasta avertizand in legatura cu riscul […] Citește FOTO ȘTIREA…

- CHIȘINAU, 19 aug - Sputnik. Traficul rutier va fi suspendat pe strada Mitropolit Petru Movila, în perimetrul strazilor 31 August 1989 și Anatol Corobceanu, în perioada 19 - 24 august, anunța Primaria Capitalei. Potrivit autoritaților, decizia a fost luata în contextul…

- Circulatia va fi intrerupta joi, pe DN 1A, pe raza orasului Valenii de Munte, intre orele 10,00-11,00, cand are loc o parada in cadrul Targului anual de Sfanta Maria, a anuntat, miercuri, Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Soferii vor fi dirijati pe o ruta ocolitoare.…

- China a cerut joi diplomatilor americani aflati la post in Hong Kong 'sa inceteze orice amestec' in afacerile orasului, dupa ce media locala a relatat despre o intalnire cu militanti prodemocratie,...