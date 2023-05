“Am organizat, astazi, o acțiune de ecologizare, in doua zone de agrement extrem de importante pentru municipiul Bacau. Impreuna cu personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau am colectat deșeurile din apropierea Insulei de Agrement și a Parcului Gheraiești”, a declarat președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin […] Articolul In frunte cu presedintele Ivancea, angajații CJ Bacau au ecologizat lacul de la Insula si parcul Gheraiesti apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .