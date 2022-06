Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele infectate cu virusul care cauzeaza variola maimutei trebuie sa evite sa intre in contact cu animalele lor de companie, a recomandat joi Agentia nationala pentru siguranta sanitara (ANSES) din Franta, care a fost sesizata ca urmare cresterii numarului de persoane infectate cu acest virus.

