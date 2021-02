Stiri pe aceeasi tema

- Un copil s-a nascut in Franta in urma unui transplant de uter de care a beneficiat mama sa, o premiera in aceasta tara, a anuntat miercuri pentru AFP Spitalul Foch din Suresnes. Bebelusul, o fetita cu greutatea de 1,845 kg, s-a nascut vineri, 12 februarie. "Mama si copilul sunt bine", a declarat pentru…

- Monica Roșu a devenit pentru prima oara mama. Fosta gimnasta a nascut ieri, 8 februarie, o fetița perfect sanatoasa. Acum, aceasta a publicat pe contul de socializare prima imagine cu bebelușul ei, alaturi de care a scris un mesaj emoționant. Monica Roșu a postat azi dimneața pe contul ei de socializare…

- Un barbat aflat langa intrarea Spitalului General Dr. Manuel Velasco Suarez, din Huixtepec, Mexic, a inregistrat miercuri dimineața momentul in care un grup de cadre medicale au inconjurat-o pe gravida și au ajutat-o ​​nasca, in timp ce statea in picioare, relateaza Daily Mail . O femeie in varsta de…

- Caz rar in Romania Un copil cu doua capete a fost adus pe lume prin operatie de cezariana de medicii de la un spital bucurestean.Conform surselor Gandul Live, mama a avut nevoie de transfuzii de sange in urma operatiei. Bebelusul nascut cu doua capete ar fi murit la cateva ore de la nastere. ...

- Primul copil nascut in noaptea de Revelion este din Vaslui. Bebelușul a venit pe lume la ora 01:05 și a primit nota 10 din partea cadrelor medicale de la Spitalul Județean Vaslui, transmite Antena 3. Bebelușul a venit pe lume la Spitalul Județean Vaslui, la ora 01:05. Acesta este baietel si cantarește…

- Bebelusul a fost scos din maternitate dupa zece zile de la decesul mamei si este perfect sanatos. Tatal copilului a facut plangere penala pentru a afla cauza mortii sotiei sale, care era infectata cu COVID-19.

- Modelul Romee Strijd (25 de ani) a dat naștere primului ei copil, o fiica, Mint Van Leeuwen. „Mint van Leeuwen ~ ma simt atat de binecuvantata sa te țin in sfarșit in brațe! ???? Te iubim atat de mult!!”, a scris modelul in descrierea primei imagini alaturi de micuța. Modelul Romee Strijd a nascut!…