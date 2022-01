În Franța, doar cei vaccinați anti-COVID vor putea folosi trenul Dupa ce a starnit controverse spunand ca vrea sa ii „enerveze” pe cei nevaccinați, președintele framcez Emmanuel Macron spune acum ca doar cei vaccinați vor putea folosi trenul. Parlamentul Franței a aprobat joi planurile președintelui Emmanuel Macron pentru un permis de vaccin pentru a ajuta la stoparea raspandirii variantei Omicron, informeaza Reuters . Testul negativ nu e de ajuns Macron a declarat, potrivit Le Parisien, la inceputul acestei saptamani ca vrea sa complice atat de mult viața celor care refuza vaccinul impotriva COVID-19, strangandu-i din locurile publice, incat vor ajunge sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

