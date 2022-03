În Franța cîștigă popularitate lanțul de magazine în care nu există produse ambalate Pentru a lua acasa ceea ce ați cumparat, trebuie sa va aduceți propriile containere sau sa le folosiți pe cele pe care le-au adus la magazin alți clienți. Special pentru cei uituci. Drept urmare, aceleași produse sint cu 40% mai ieftine in aceste magazine in comparație cu supermarketurile obișnuite. Caci nu exista ambalaje. In magazin puteți cumpara o lingura de cafea sau doua felii de lamii Citeste articolul mai departe pe noi.md…

