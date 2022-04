Stiri pe aceeasi tema

- Președintele in exercițiu Emmanuel Macron este favorit pentru un nou mandat, insa scorul sondajelor este strans, iar candidata extremei-drepte Marine Le Pen are o șansa mai mare ca niciodata de a caștiga, scriu Le Monde și Reuters. Francezii merg azi la urne pentru a-și alege președintele. Votul va…

- Alegerile prezidentiale franceze au inceput sambata, in arhipelagul Saint-Pierre-et-Miquelon, primul teritoriu francez de peste mari in care s-au introdus buletine de vot in turul doi, in care se infrunta presedintele in exercitiu Emmanuel Macron si Marine Le Pen, reprezentanta extremei drepte, iar…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, o indeamna joi, intr-un interviu acordat postului francez BFMTV, pe candidata la presedintie, Marine Le Pen, conducatoarea extremei drepte, acuzata de o apropiere fata de Rusia, sa recunoasca faptul ca s-a inselat si si-a exprimat speranta ”sa nu-si piarda”…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, obtinand un procentaj de 27,85%, in urma sa aflandu-se candidata de extrema dreapta Marine Le Pen, cu 23,15%. Cei doi se vor intalni in turul al doilea, potrivit rezultatelor finale transmise luni de Ministerul de…

- Emmanuel Macron și Marine Le Pen intra in turul al doilea al alegerilor prezidențiale, așa cum s-a intamplat și in 2017. Diferența dintre cei doi este peste 4 procente in favoarea actualului președinte, conform primelor estimari.

- Francezii au fost chemați duminica la urne in cadrul primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Emmanuel Macron, reprezentand partidul La Republique en Marche (LREM), care a obținut 28,1% din sufragii, și Marine Le Pen, președinta partidului de extrema dreapta Rassemblement Nationale, cu 23,3%,…

- Presedintele in functie, Emmanuel Macron, si candidata de extrema dreapta Marine Le Pen s au calificat in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Franta.Al doilea tur de scrutin va avea loc pe 24 aprilie, conform primelor estimari ale sondajului Ifop la iesirea de la urne, transmite Reuters,…

- Francezii voteaza duminica, 10 aprilie, in primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta. Actualul presedinte Emmanuel Macron este favorit in sondaje chiar daca, de cand a inceput invazia rusa in Ucraina, pierde teren in fata adversarei sale din 2017, veterana de extrema dreapta Marine Le Pen. 12…