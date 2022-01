Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Franței a aprobat joi planurile președintelui Emmanuel Macron pentru un pașaport de vaccinare care sa ajute la stoparea raspandirii variantei Omicron. Legea a fost adoptata dupa o dezbatere tumultoasa generata de comentariile lui Macron conform carora ar vrea sa-i „enerveze” pe cei nevaccinați.…

- Dupa trei zile de dezbateri tumultoase, Adunarea Naționala a Frantei a adoptat astazi, la primele ore ale diminetii, proiectul de lege care transforma pasaportul sanitar in pasaport de vaccinare.

- Autoritațile italiene au anunțat miercuri seara ca italienii vor trebui sa prezinte certificatul de vaccinare pentru a avea acces in mijloacele de transport, hoteluri, terase ale restaurantelor, targuri si congrese, piscine si sali de sport, potrivit Agerpres . Noile masuri, menite sa reduca infectarile…

- Autoritatile din Quebec vor introduce din nou anumite limite privind numarul persoanelor care vor avea acces in baruri, restaurante si magazine pentru a frana astfel raspandirea variantei Omicron a noului coronavirus, a anuntat joi prim-ministrul acestei provincii francofone din Canada, Francois…

- Austria introduce de luni noi restrictii pentru nevaccinati, pe fondul cresterii numarului de cazuri COVID: 9.900 zilnic. Sunt cozi la vaccinare, intrucat accesul in restaurante, hoteluri si in saloane de infrumusetare va fi restrictionat.

- Noile reguli stabilite de Guvern privind accesul in mall, in biserica și in instituțiile de cultura au fost publicate luni seara in Monitorul Oficial. De asemenea, a fost rezolvata problema școlilor...

- Serbia va introduce obligativitatea unui ‘permis de sanatate’ COVID-19 pentru accesul in restaurante, cafenele si baruri dupa ora 22.00, a anuntat miercuri premierul sarb Ana Brnabic, in contextul in care tara se confrunta cu o agravare a situatiei legate de infectarea cu coronavirusul, transmite Reuters…

- Serbia va introduce obligativitatea unui 'permis de sanatate' COVID-19 pentru accesul in restaurante, cafenele si baruri dupa ora 22:00, a anuntat miercuri premierul sarb Ana Brnabic, in contextul in care tara se confrunta cu o agravare a situatiei legate de infectarea cu coronavirusul, transmite…