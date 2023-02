Stiri pe aceeasi tema

- Parizienii sunt in strada și marșaluiesc impotriva planurilor de reforma a pensiilor din Franța, planuri inițiate de președintele Macron. Muncitorii aflați in greva au intrerupt livrarile la rafinariile franceze, transportul public și școlile, marți (31 ianuarie), intr-a doua zi de proteste la nivel…

- Marți, 31 ianuarie, mai bine de un milion de francezi, potrivit primelor evaluari, au ieșit din nou in strada la Paris și in intreaga țara pentru a protesta contra proiectului de reformare a sistemului de pensii prezentat de guvern, care prevede, intre altele, creșterea varstei de pensionare de la 62…

- Mii de persoane au defilat sambata la Paris, pe o vreme friguroasa, impotriva reformei pensiilor, raspunzand la apelul unor organizatii de tineret, dar si al partidului de opozitie 'Franta nesupusa' ('La France insoumise, LFI, stanga radicala), relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu…

- ”Rezistenta!”, ”Suntem aici, chiar daca Macron nu o vrea”, au lansat manifestantii. Cortegiul, condus de tineri, dar adunand toate generatiile, a marsaluit intre pietele Bastiliei si Natiunii, fara incidente notabile, relateaza AFP.Proiectul de lege ce prevede in special cresterea varstei de pensionare…

- In Franta, transportul in comun si majoritatea serviciilor publice vor fi puternic perturbate de o greva generala, dublata de manifestatii la nivel national impotriva reformei pensiilor propuse de guvern. Cei care vor calatori astazi in Franta trebuie sa stie ca nu le va fi usor sa ajunga de la aeroporturi…

- In Franța este zi de mobilizare sociala fața de proiectul de lege care propune reforma pensiilor. La Paris și in marile orașe ale Franței, sindicatele ies in strada pentru a critica guvernul și propunerile din noua lege.

- Amplele proteste prevazute sa aiba loc joi in Franta impotriva proiectului de reforma a pensiilor trebuie sa ramana pasnice, a atentionat luni liderul celui mai mare sindicat, CFDGT, in perspectiva grevelor si manifestatiilor programate si care ar putea perturba activitatile

- Militanti ai mai multor grupuri ale societatii civile au ocupat institutii, sedii de societati energetice si magazine din Marea Britanie, in semn de protest impotriva cresterii facturilor la energie, relateaza dpa.