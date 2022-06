În fotbal, corupția ucide iar anticoruptia e un crematoriu „Ne-a batut Bosnia, dar Bosnia e mai buna decat noi, sa nu facem scandal!” Daca mergem pe logica asta, peste cinci ani, daca nu chiar peste doi, o sa ne dea rușine și Malta, „dar Malta e mai buna decat noi, sa nu facem scandal!” Sa nu facem scandal pe niciun palier al societații! OMS […] The post In fotbal, corupția ucide iar anticoruptia e un crematoriu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

