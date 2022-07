Stiri pe aceeasi tema

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 10-06-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 10 iunie, ora 14 – 12 iunie, ora 22; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitați de apa insemnate; Mesaj…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 05-06-2022 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 5 iunie, ora 12 – 6 iunie, ora 06 Zonele afectate : conform textului și harții Fenomene : instabilitate atmosferica temporar accentuata Mesaj : ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, avertizari Cod portocaliu si Cod galben de ploi abundente si vijelii, valabile in aproape toata tara, pana luni dimineata. Astfel, in intervalul 28 mai, ora 12:00 – 30 mai, ora 10:00, va intra in vigoare un Cod portocaliu de instabilitate…

- In data de 12.04.2022, personalul Biroului informare-recrutare, din cadrul Centrului militar zonal Vrancea ,,REGELE CAROL I”, a desfașurat in cadrul instituțiilor de invațamant liceal din localitațile Odobești, Vidra și Panciu activitați de promovare și prezentare a ofertei educaționale militare. Acțiunile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, avertizari nowcasting Cod galben de ceata densa valabile in patru judete din regiunea Moldovei si de vant puternic in zona montana din doua judete situate in aceeasi regiune. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in zona joasa…

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta dupa amiaza intr-o padure din zona comunei Barsești. Localnicii spun ca focul ar fi izbucnit dupa ce un tanar ar fi dat foc la resturi vegetale, intr-o gradina. La fața locului intervin pompierii vranceni, dar intervenția este dificila, deoarece zona este greu…

