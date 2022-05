Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu, soția lui, au petrecut Paștele departe de Romania și de familiile lor. Cei au fost in Dubai, acolo unde au trait experiențe unice. Prezentatorul de la Antena 1 a povestit prin ce a trecut in emisiunea pe care o prezinta alaturi de Razvan Simion. Au mers in deșert, au…

- Lidia Buble a fost invitata in aceasta dimineața la „Neatza cu Razvan și Dani” impreuna cu sora ei, Estera, cea cu care a participat la „Asia Express”. Un schimb de replici a avut loc intre artista și Dani Oțil, dupa ce prezentatorul s-a legat de aspectul ei fizic. Lidia Buble a fost impreuna cu Razvan…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Dani Oțil este mereu pus pe glume și pe șotii! Ei bine insa, din vorba in vorba, prezentatorul TV a facut și o serie de dezvaluiri din intimitate la care nimeni nu se aștepta. Iata ce a povestit in direct la Neatza cu Razvan și Dani, chiar in ediția de astazi,…

- Prezentatorul matinalului Antenei 1, Dani Oțil, se alatura Deliei, lui Cheloo și lui Mihai Bendeac in jurizarea ediției 10 a celui mai nou sezon iUmor, duminica, de la 20.00, la Antena 1. Audițiile sezonului 12 iUmor continua și un nou jurat-surpriza se va alatura celor trei bine-cunoscuți critici ai…

- Dani Oțil este unul dintre cei mai indragiți și apreciați prezentator TV de la noi din țara, iar matinalul de la Antena 1 face o serie de dezvaluiri in cadrul emisiunii pe care o prezinta. Vedeta a marturisit care a fost cea mai dificila situație din perioada adolescenței.

- In cea de-a 12-a zi de razboi in Ucraina, Dani Oțil a ajuns la o concluzie cu privire la motivul pentru care nu poate sa moara Vladimir Putin. Prezentatorul TV a oferit propria explicație, cu umorul care l-a caracterizat, in cadrul matinalului de la Antena 1.

- Deși in prezent are o situație financiara buna și o afacere care ii merge de minune, Dani Oțil și-a facut și credite la banca și inca mai are de platit la ele. Prezentatorul de la Antena 1 spune ca nu mai vrea niciodata sa faca astfel de imprumuturi.

- Dani Oțil iși arata extrem de rar latura romantica, dar cu siguranța ea exista. In ediția de astazi a matinalului ”Neatza cu Razvan și Dani” de la Antena 1, prezentatorul a dezvaluit cat cheltuie pe un buchet de flori pentru soția lui, dar și prin ce peripeție a trecut ultima data cand a facut un astfel…