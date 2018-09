Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au comemorat 17 ani de la cea mai neagra zi din istoria contemporana. Familiile indurerate si mii de americani s-au adunat in New York , Washington si in Pennsylvania pentru a le aduce...

- Biroul senatorului republican a anuntat sambata seara ca el a incetat din viata in cursul dupa-amiezii, inconjurat de sotia sa, Cindy, si de familie. "La moartea sa, el a servit cu fidelitate Statele Unite ale Americii timp de 60 de ani", a declarat biroul intr-un comunicat. John…

- Pegas, unul dintre cele mai cunoscute branduri de biciclete din Romania, se extinde la nivel internațional, iar produsele sale vor fi disponibile pe Amazon, cel mai mare retailer online din lume. ”Pe langa partenerii locali din Italia, Luxemburg, Germania, Marea Britanie, Suedia și Polonia, Amazon ofera…

- Un studiu efectuat in Statele Unite ale Americii a descoperit ca oamenii care fac sport de mai multe ori pe saptamana au o mai buna sanatate mintala decat cei care nu fac deloc exerciții fizice, iar sporturile de echipa și cele care implica grupuri sociale au cele mai multe efecte pozitive, potrivit…

- Un nou jucator strain la echipa masculina de baschet Athletic Constanta, care, in sezonul 2018 2019, va evolua in prima liga.Dupa suedezul Samuel Wasswa Berkelund, pe litoral a ajuns si americanul Deondre Ray. Aventura europeana continua pentru jucatorul american Deondre Ray iar al treilea an de baschet…

- Vocea Romaniei introduce butonul de block in sezonul 8! Romania este a doua țara, dupa Statele Unite ale Americii, care aduce acest mecanism in format! Noutatea introducerii butonului de block va duce competiția la un nou nivel, iar suspansul și tensiunea vor crește simțitor.

- Doi tineri din Statele Unite ale Americii au trait clipe cumplite chiar in ziua nuntii lor. La putin timp dupa ce au spus "DA!" in fata altarului, acestia au avut parte de o intamplare incredibila din cauza sedintei foto

- Bela si Martha Karolyi, antrenorii romani care au scris istorie in Statele Unite ale Americii si care au ajutat-o pe Nadia Comaneci sa atinga performanta absoluta in gimnastica, nu vor fi inculpati in cazul Nassar, informeaza Chichago Sun Times.