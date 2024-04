Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a anunțat ca la data de 03 aprilie a.c. avea in evidența un numar de 125 locuri de munca vacante, in localitațile Sfantu Gheorghe, Covasna și Arcuș. Persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca au șansa de a ocupa unul dintre…

- La sfarșitul lunii februarie 2024, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara erau inregistrați 7.527 șomeri (din care 4.117 femei), rata șomajului fiind de 4,83 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 4,67 %, in aceasta luna acest indicator…

- Ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Salaj in prima luna a anul 2024 au fost incadrate in munca 257 persoane. Din totalul persoanelor ocupate in luna ianuarie, 146 au varsta peste 45 de ani, 22 persoane…

- Rata somajului in luna ianuarie, in judet, a fost de 2,32% N. Dumitrescu Potrivit datelor oficiale, rata șomajului inregistrata in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Prahova a fost, in prima luna a anului 2024, de 2,32 %, un pic mai mare decat aceea inregistrata in…

- 4,67 % – rata somajului inregistrat in evidentele AJOFM Hunedoara in luna ianuarie 2024 La sfarșitul lunii ianuarie 2024, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara erau inregistrați 7.275 șomeri (din care 3.977 femei), rata șomajului fiind de 4,67 %.…

- 2198 persoane angajate prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj in anului 2023Ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Salaj in anul 2023 au fost incadrate in munca 2198 persoane.Din…

- La sfarșitul lunii noiembrie 2023, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara erau inregistrați 7.006 șomeri (din care 3796 femei), rata șomajului fiind de 4,50 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 4,38 %, in aceasta luna acest indicator…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a anunțat ca la data de 10 ianuarie a.c. avea in evidența doar 29 locuri de munca vacante, in localitațile Sfantu Gheorghe, Sita Buzaului, Targu Secuiesc și Ojdula . Persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca au șansa de a…