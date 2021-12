Detectata in Marea Britanie in urma cu puțin peste doua saptamani, se așteapta ca Omicron sa fie varianta dominanta in cateva zile, potrivit guvernului britanic. Londra vrea sa ofere o a treia doza de vaccin anti-Covid-19 tuturor adulților pana la sfarșitul lunii decembrie, pentru a opri acest val, a declarat duminica, 12 decembrie, premierul Boris Johnson. […] The post In fața variantei Omicron, Marea Britanie vrea sa vaccineze toți adulții cu a treia doza first appeared on Ziarul National .