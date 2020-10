Stiri pe aceeasi tema

- Aproape tot atatea au fost depistate in primele 100 de zile ale epidemiei. La nivel european, Romania, Belgia și UK au o creștere rapida in ultimele doua saptamani, in vreme ce Spania, Franța și Germania par sa obțina o stabilizare a epidemiei. De luni, 5 octombrie și pana duminica, 11 octombrie, Grupul…

- In Regatul Unit si Uniunea Europeana au fost inregistrate aproape 3,9 milioane de cazuri de Covid, iar Romania se afla pe locul 7, din acest punct de vedere, dupa Spania, Franta, Regatul Unit, Italia, Germania si Olanda, anunța MEDIAFAX.Cu exceptia Olandei, Romania are mai puțini locuitori…

- ACEA a dat publicitații un raport care arata cat de mult a pierdut fiecare țara europeana in domeniul producției de mașini din cauza pandemiei. Germania, Franța și Spania au fost cele mai lovite. Conform raportului Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), care citeaza datele IHS Markit,…

- ​Președintele Klaus Iohannis susține ca nu vede motive pentru o noua perioada de carantina. Cu un numar de infectari în creștere, șeful statului spune ca respectarea regulilor sanitare poate duce la stoparea epidemiei. ​„Nu vad motive pentru un așa numit lockdown, pentru o situație…

- Agentia europeana pentru controlul raspandirii bolilor recomanda testarea pe scara larga in locul restrictiilor sanitare, intr-un moment in care noul coronavirus face ravagii in tarile din vestul si nordul Europei. Spania, Franta, Olanda sau Belgia se confrunta cu o crestere a numarului zilnic de infectari,…

- O investigatie comuna intre reteaua Lighthouse Reports, Mediapart, Euronews si DER SPIEGEL a scos la iveala conditiile de munca si cazare ale fortei de munca ieftina europeana in Franta, Olanda, Germania, Italia, Spania si Grecia. Ofertele de munca atractive sunt doar pe hartie.

- Analiza Euler Hermes preconizeaza ca insolvențele din sectorul construcțiilor din Europa vor crește cu 14 -24% in 2020, Spania și Franța atingand varful, in timp ce Marea Britanie se poziționeaza la polul opus. Analiștii se așteapta ca numarul insolvențelor sa inregistreze o creștere de +24% in Spania,…

- Nord contra Sud - intr-o varianta de supraviețuire vs superbunastare Presedintele Consiliului European Charles Michel a facut presiuni duminica seara asupra liderilor din statele membre UE pentru ca acestia sa nu prezinte imaginea "unei Europe slabe" si sa fie de acord cu planul de relansare economica…