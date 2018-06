Stiri pe aceeasi tema

- In mai puțin de o saptamana se da startul inscrierilor pentru cei dornici sa calatoreasca gratuit cu trenul prin Europa . In cursa se pot inscrie tinerii care implinesc anul acesta 18 ani, pana pe 1 iulie. In total, Comisia Europeana a pus la bataie 15 mii de bilete, dintre care peste 700 sunt pentru…

- Fiecare consumator de energie electrica din Romania a stat in bezna, in medie, 563 de minute pe an, din cauza penelor de curent, in perioada 2010-2014, potrivit ultimului raport privind starea retelelor electrice din Europa publicat de Comisia Europeana si realizat de VVA Consultant, Copenhagen…

- Comisia Europeana (CE) a prezentat, miercuri, proiectul de buget pentru perioada 2021 - 2027, care va declansa o lupta stransa intre statele membre privind modul in care va fi acoperit deficitul de finantare cauzat de iesirea Marii Britanii din UE (Brexit), in 2020, scrie Reuters. Totodată, Uniunea…

- Oficiali europeni neprecizati au confirmat, in declaratii acordate agentiei Reuters, ca in propunerile Comisiei Europene pentru viitorul cadru bugetar multianual al Uniunii Europene va fi cuprinsa si conditionarea accesarii fondurilor europene de situatia statului de drept.

- Uniunea Europeana ar trebui sa aiba reguli extinse la nivel de bloc comunitar pentru a-i proteja pe avertizorii de integritate (whistleblowers), inclusiv sa se ia masuri de protecție impotriva demiterii sau plasarii in arest pentru activitați ilegale de deconspirare, potrivit unei propuneri inaintate…

- Trenurile europene vor fi pline cu tineri vara aceasta, in urma planului Comisiei Europene de a oferi permise Interrail pentru 30 de zile cetatenilor care implinesc 18 ani, potrivit Deutsche Welle. Ramura executiva a UE a alocat 12 milioane de euro pentru a furniza intre 20.000 si 30.000 de permise…

- UE ii cere lui Viktor Orban sa respecta valorile europene, intr-un mesaj transmis dupa ce a caștigat un nou mandat ca premier al Ungariei. In replica, acesta a spus ca lucrurile nu mai pot continua asa in Uniunea Europeana, scrie EFE, citat de Agerpres. Intr-un mesaj transmis de Comisia Europeana, liderii…

- Datele a 2,7 de milioane de utilizatori Facebook din tarile Uniunii Europene au fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, anunta Comisia Europeana. "Facebook ne-a confirmat ca datele a pana la 2,7 milioane de europeni - ori, mai precis, ale persoanelor…