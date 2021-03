În faţa catastrofelor climatice, Australia deschide primul refugiu destinat ornitorincilor Australia intentioneaza sa deschida primul refugiu din lume destinat ornitorincilor pentru a salva de la disparitie aceasta specie endemica, ale carei habitate sunt amenintate de incendiile forestiere si de seceta provocate de schimbarile climatice, informeaza AFP. Recent, Gradina Zoologica Taronga a anuntat construirea unui refugiu dedicat ornitorincilor in orasul Dubbo, la nord-vest de Sydney. La producerea unui dezastru, acest centru va oferi ingrijire de urgenta acestor mamifere semi-acvatice cu caracteristici unice. Foto: (c) DEAN LEWINS / EPA Capabil sa gazduiasca pana la 65 de ornitorinci,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

