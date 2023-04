Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a reafirmat viziunea asupra locului pe care Europa ar trebui sa-l aiba in lume intr-un interviu realizat vineri, in China, de cotidianul economic „Les Echos", dar care a fost publicat duminica. Cuvantul "autonomie" este folosit de nu mai putin de noua ori de seful…

- De ani de zile, banca a oferit un refugiu clientilor americani bogati pentru a ascunde activele de fisc (IRS), chiar si dupa ce a fost prinsa si acuzata pentru ca a facut acest lucru cu mai bine de un deceniu in urma. Credit Suisse, banca elvetiana prabusita, preluata de UBS Group intr-un plan de salvare…

- Bob Bryan, mare specialist la dublu si fost campion de Grand Slam, a fost numit capitan al echipei americane de Cupa Davis, a anuntat, luni, asociatia nationala de tenis (USTA). Bryan, care a castigat 16 titluri de Grand Slam la dublu masculin alaturi de fratele geaman Mike si sapte la dublu mixt, va…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat vineri toate statele sa comunice informatiile pe care le detin despre originile COVID-19, dupa ce Biroul Federal de Investigatii (FBI) si Departamentul pentru Energie din Statele Unite au afirmat ca la originea pandemiei ar fi un accident de laborator…

- Un accident in laborator pare a fi originea cea mai probabila a pandemiei de COVID-19, izbucnita in China. Aceasta este evaluarea Departamentului Energiei din Statele Unite, care a redactat un raport clasificat in acest sens, bazat pe noi informații. Pana acum, aceasta structura a fost indecisa asupra…

- Occidentul ar trebui sa antreneze piloți ucraineni pe aeronave moderne și apoi sa ofere guvernului de la Kiev suficiente avioane de lupta și mijloace defensive pentru a-și putea controla propriul spațiu aerian, in timp ce, la schimb, președintele Volodimir Zelenski ar trebui sa fie presat sa accepte…

- Dupa ce multinaționalele de top ale lumii au anunțat ca vor da afara zeci de mii de oameni, și bancile americane incep restructurari masive de personal. Valul uriaș de concedieri este cel mai mare din ultimii 15 ani cand același fenomen a dat startul crizei financiare din 2008.Analiștii financiari avertizeaza…