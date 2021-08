Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, nu vrea sa primeasca mai multi refugiati afgani, in pofida preluarii puterii in tara de catre talibani, relateaza dpa citand extrase dintr-un interviu al sefului guvernului pentru canalul PULS 4 care urmeaza a fi difuzat duminica, relateaza dpa. "Nu sunt…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz nu vrea sa primeasca mai multi refugiati afgani dupa ce puterea de la Kabul a fost preluata de talibani, potrivit unui interviu acordat canalului PULS 4, care urmeaza a fi difuzat duminica.

- Canada a evacuat pana acum circa 1.000 de afgani, au transmis autoritațile din aceasta țara, care au aratat ca situația din jurul aeroportului din Kabul este extrem de periculoasa, transmite Agerpres , care citeaza AFP. Ei riscau sa sufere represalii pentru ca ”au lucrat cu Canada si statele aliate”,…

- Prim-ministrul Florin Citu a precizat vineri ca discutiile referitoare la o eventuala cota de refugiati afgani in Romania vor avea loc in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si la nivelul Uniunii Europene. "Azi dimineata, la Kabul, am mai extras patru persoane: un cetatean roman si alte trei…

- Prim-ministrul Florin Citu a precizat vineri ca discutiile referitoare la o eventuala cota de refugiati afgani in Romania vor avea loc in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si la nivelul Uniunii Europene. ‘Azi dimineata, la Kabul, am mai extras patru persoane: un cetatean roman si alte trei…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) cere, printr-o postare pe Facebook, președintelui Klaus Iohannis și Guvernului Romaniei sa nu expuna romanii in fața valului de refugiați afgani, „care ar putea genera reale amenințari la adresa securitații naționale”. „Prioritatea noastra sunt romanii! AUR cere…

- AUR cere presedintelui Iohannis, CSAT si Guvernului "sa nu expuna romanii in fata valului de refugiati afgani, care ar putea genera reale amenintari la adresa securitatii nationale si afecta bugetul tarii si asa insuficient".

- Trei persoane au fost ucise si altele ranite sambata dupa un raid aerian al Turciei asupra unei tabere de refugiati kurzi din nordul Irakului, a transmis un oficial al partidului Uniunea Patriotica din Kurdistan.