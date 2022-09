În epoca destinată călătoriilor pe Marte, suntem la Pământ: Ar putea cădea rețelele de telefonie mobilă la iarnă? Europa are aproape jumatate de milion de turnuri de telecomunicații, majoritatea prevazute cu baterii de rezerva care asigura insa doar 30 minute de funcționare dupa o pana de curent. Intreruperile de curent sau raționalizarea energiei ar putea distruge anumite parți ale infrastructurii acestora, potrivit unei analize exclusive a Reuters. Operatorii vor trebui sa ia masuri urgente de prevenire a unor crize, in funcție de situațiile cu care se confrunta fiecare țara din blocul comunitar. Razboiul din Ucraina și inchiderea multor centrale nucleare din Franța ar putea provoca intreruperi repetate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși parea de neconceput in trecut, telefoanele mobile ar putea fi neutilizabile in toata Europa in aceasta iarna, daca intreruperile de curent sau raționalizarea energiei vor distruge anumite parți ale rețelelor mobile din regiune, relateaza Reuters. State precum Franța, Suedia sau Germania au inceput…

- Platforma cauta si elimina in mod regulat conturile despre care considera ca i-au incalcat politica impotriva comportamentului coordonat neautentic. O astfel de activitate a devenit un punct de foc in SUA dupa alegerile prezidentiale din 2016, cand agentiile de informatii au descoperit ca grupurile…

- Marți, 20 septembrie, cancelarul german Olaf Scholz a declarat la New York, ca Putin va renunta la ”ambitiile sale imperiale” care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul, transmite Reuters și Agerpres . „De aceea nu vom accepta nicio pace dictata de Rusia…

- Germania trebuie sa devina ”forta armata cea mai bine echipata din Europa”, a sustinut vineri, 16 septembrie, cancelarul german Olaf Scholz, dupa ani de analize ”eronate” conform carora tara sa ar fi ”inconjurata de prieteni”, transmit AFP si Reuters . „In calitate de tara cea mai populata, dotata cu…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, condamna apelurile unor tari membre de a interzice intrarea in UE pentru cetatenii rusi, declarand ca propunerile sunt „iraționale”, iar Rusia va riposta daca sunt puse in aplicare, transmite Reuters . ”Pas cu pas, din pacate, atat Bruxelles-ul,…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a denuntat ‘oligarhia de facto’ impusa Uniunii Europene de Franta si Germania, cerand ‘revenirea la principiile’ UE intr-un editorial consacrat razboiului din Ucraina si publicat marti in Le Monde. Conflictul in Ucraina a ‘aratat adevarul despre Europa’, care…

- Acțiunile coordonate ale statelor europene au redus dramatic capacitatea de spionaj a Moscovei, a declarat joi șeful MI6 Richard Moore, potrivit The Guardian.Jumatate dintre spionii ruși care operau sub acoperire diplomatica in Europa au fost expulzați de la inceputul razboiului din Ucraina, a declarat…

- Uniunea Europeana „s-a impuscat in plamani” prin sanctiunile gresit concepute impotriva Rusiei si care, daca vor fi continuate, risca sa distruga economia europeana, a afirmat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, transmite Reuters, preluata de Agerpres. „La inceput, am crezut ca ne-am impuscat…