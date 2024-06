Cautarile continua in Elvetia pentru gasirea celor trei persoane date disparute in urma inundatiilor devastatoare care s-au produs vineri și sambata in sud-estul acestei tari. O femeie a fost gasita in viata dupa o alunecare de teren, potrivit Politiei din cantonul Graubunden. Vineri seara, furtunile si ploile abundente au provocat inundatii si alunecari de teren […] The post In Elveția, trei persoane sunt inca date disparute in urma viiturilor appeared first on Puterea.ro .