- Conferinta internationala privind pacea in Ucraina, organizata la cererea Kievului, s-a deschis sambata la Burgenstock, in Elvetia, in cadrul careia vor fi discutati primii pasi care sa deschida calea negocierilor de pace in razboiul declansat de Rusia in Ucraina, relateaza dpa.

- Pacea reala este posibila doar cu Rusia, așa ca inalții oficiali ai Federației Ruse ar fi trebuit sa fie invitați la conferința de pace privind Ucraina din Elveția. Aceasta opinie a fost exprimata de Elisabeth Schneider-Schneiter, deputata a parlamentului elvețian din Partidul de Centru (Mitte). „Desigur,…

- Rusia folosește propaganda pentru a discredita Summitul pentru Pace in Ucraina din Elveția (15-16 iunie). Intr-un program de aproape o ora, la postul de stat Pervii Kanal (Canalul 1), gazduit de Maria Butina, „un fost agent secret”, președintele federal Viola Amherd (61 de ani) a fost atacata dur, relateaza…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, propune sa se organizeze in Elveția un summit internațional dedicat restabilirii pacii in Ucraina. Elveția este țara neutra și are tradiție ca loc de desfașurare a unor negocieri internaționale. Președintele Zelenski al Ucrainei spera sa poata organiza aceasta…